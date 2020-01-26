Бремен, Германия, , 21:01 — REGNUM «Хоффенхайм» одержал победу над «Вердером» в матче 19-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча завершилась со счётом 3:0.

На 65-й минуте счёт открыл полузащитник «Вердера» Дави Кассен, отметивший автоголом. На 79-й минуте хавбек «Хоффенхайма» Кристоф Баумгартнер забил второй мяч, а на 82-й форвард Саркис Адамян установил окончательный счёт.

На сегодняшний день «Хоффенхайм» занимает седьмое место в чемпионате Германии, в активе команды 30 очков после 19 туров. «Вердер» идёт на 16-м месте с 17 очками.