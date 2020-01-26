Парма, Италия, , 20:55 — REGNUM «Парма» одержала победу над «Удинезе» в матче 21-го тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 2:0.

На 19-й минуте счёт открыл защитник «Пармы» Риккардо Гальоло. А на 34-й минуте хавбек Деян Кулушевски забил второй мяч и установил окончательный счёт.

На сегодняшний день «Парма» занимает седьмое место в чемпионате Италии, в активе команды 31 очко после 21 тура. «Удинезе» идёт на 14-м месте с 24 очками.

Читайте также: «Интер» упустил победу в матче с «Кальяри» в Серии А