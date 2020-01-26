Манчестер, Великобритания, , 20:15 — REGNUM «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Транмир Роверс» в матче 1/16 финала Кубка Англии. Встреча завершилась со счётом 6:0.

В составе «Манчестер Юнайтед» голы забили Гарри Магуайр (на 10-й минуте), Диогу Далот (13-я), Джесси Лингард (16-я), Фил Джонс (41-я), Антони Марсьяль (45-я) и Мэйсон Гринвуд (56-я), реализовавший пенальти.

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» вышел в 1/8 финала Кубка Англии.

Добавим, что в «Транмир Роверс» играет в Лиге 1, третьем по значимости дивизионе в Англии.

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