Манчестер, Великобритания, 26 января 2020, 20:15 — REGNUM «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Транмир Роверс» в матче 1/16 финала Кубка Англии. Встреча завершилась со счётом 6:0.
В составе «Манчестер Юнайтед» голы забили Гарри Магуайр (на 10-й минуте), Диогу Далот (13-я), Джесси Лингард (16-я), Фил Джонс (41-я), Антони Марсьяль (45-я) и Мэйсон Гринвуд (56-я), реализовавший пенальти.
Таким образом, «Манчестер Юнайтед» вышел в 1/8 финала Кубка Англии.
Добавим, что в «Транмир Роверс» играет в Лиге 1, третьем по значимости дивизионе в Англии.
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