Хельсинки, , 20:05 — REGNUM Финский «Йокерит» одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:2.

В составе «Йокерита» шайбы забросили нападающие Алекси Халме, Петри Контиола и Никлас Йенсен. У «Нефтехимика» отличились Мэтт Уайт и Якоб Берглунд.

На сегодняшний день «Йокерит» занимает третье место в Западной конференции КХЛ, в активе команды 71 очко после 52 матчей. «Нефтехимик» идёт на 10-м месте в Восточной конференции, на его счету 50 очков после 51 игры.

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