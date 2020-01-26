Санкт-Петербург, , 19:56 — REGNUM Санкт-петербургский СКА одержал победу над нижегородским «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:3.

К концу третьего периода хоккеисты СКА забросили в ворота соперников три шайбы, отличились форварды Иван Морозов, Андрей Кузьменко и Наиль Якупов. «Торпедо» смогло ответить голом Антона Шенфельда.

В третьем периоде команды обменялись голами. На шайбу Игоря Ожиганова «Торпедо» ответило голом Андрея Белевича. А в конце третьей 20-минутки сумела сократить отставание до минимума, играя вшестером против троих.

На сегодняшний день СКА занимает второе место в Западной конференции КХЛ, в активе команды 73 очка после 52 матчей. «Торпедо» идёт на седьмом месте, на его счету 56 очков после 52 игр.

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