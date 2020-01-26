Москва, , 19:45 — REGNUM Московский ЦСКА одержал победу над новосибирской «Сибирью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:0.

В составе ЦСКА шайбы забросили нападающие Антон Слепышев, Михаил Григоренко и Кирилл Капризов.

На сегодняшний день ЦСКА занимает первое место в Западной конференции КХЛ, в активе команды 80 очков после 52 матчей. «Сибирь» идёт на пятом месте в Восточной конференции, на его счету 59 очков после 51 игры.

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