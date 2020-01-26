Балашиха, Московская область, , 19:31 — REGNUM Омский «Авангард» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:1.

В составе «Авангарда» шайбы забросили нападающие Артём Манукян, Сергей Шумаков, Семён Кошелев, Андрей Стась, Свен Андригетто и Тейлор Бек. У «Металлурга» единственный точный бросок на счету защитника Егора Яковлева.

На сегодняшний день «Авангард» занимает второе место в Восточной конференции КХЛ, в активе команды 74 очка после 52 матчей. «Металлург» идёт на восьмом месте, на его счету 55 очков после 51 игры.

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