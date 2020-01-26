Санкт-Петербург, , 19:17 — REGNUM В Петербурге на новом катке на набережной Обводного канала, вблизи Планетария №1, для молодых людей прошло массовое катание на коньках в рамках всероссийской акции «Студенческая спортивная ночь».

Студенты во время «Студенческой Спортивной ночь» Дарья Драй © ИА REGNUM

Бесплатно катаясь на коньках, своих и взятых напрокат, студенты не просто с пользой проводили время, но и приняли участие в творческой программе и различных конкурсах, а также во флешмобе по «заполнению» всероссийской студенческой зачетки.

Организаторами акции в Северной столице стали Ассоциация студенческих спортивных клубов России, Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями и Комитет по физической культуре и спорту администрации Санкт-Петербурга.