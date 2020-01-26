Сигулда, , 18:57 — REGNUM Саночники из Латвии Кристен Путин и Имант Марцинкевич одержали победу на шестом этапе Кубка мира в латвийской Сигулде 26 января. Об этом пишет портал NRA.

На втором месте тоже расположился латвийский экипаж братья Юрис и Андрис Шичи. Всего семь сотых они проиграли победителям. На третье место пробился экипаж из Италии саночники Ридер и Симон Кайнцвалдеры.

Заняв второе место в Сигулде братья Шичи упрочили своё лидерство в общем зачёте.

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