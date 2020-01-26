Поклюка, Словения, , 18:54 — REGNUM Шведская биатлонистка Ханна Эберг выиграла масс-старт на шестом этапе Кубка мира в Поклюке (Словения). Она прошла дистанцию в 12,5 км за 34 минуту 14,4 секунды, допустив один промах на четырёх огневых рубежах.

Второе место заняла итальянская спортсменка Лиза Виттоцци, отставшая от победительницы на 6,5 секунд и не допустившая ни одного промаха. Замкнула тройку француженка Анаи Бескон с отставанием 27,6 секунды и чистой стрельбой.

Из российских биатлонисток лучшей стала Светлана Миронова, занявшая 19-е место. Ирина Старых пришла к финишу 20-й, Екатерина Юрлова-Перхт — 21-й.

Таким образом, женская сборная России по биатлону установила новый антирекорд — 26 гонок без медалей.

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