Манчестер, Великобритания, , 18:23 — REGNUM «Манчестер Сити» одержал победу над «Фулхэмом» в матче 1/16 финала Кубка Англии. Встреча завершилась со счётом 4:0.

На восьмой минуте матча счёт открыл полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган, реализовавший пенальти. При этом «Фулхэм» остался в меньшинстве после удаления защитника Тима Рима.

На 19-й минуте счёт удвоил Бернарду Силва. А во втором тайме форвард Габриэл Жезус довёл дело до разгрома, оформив дубль (72-я и 75-я минуты).

Таким образом, «Манчестер Сити» вышел в 1/8 финала Кубка Англии.