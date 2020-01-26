Минск, , 17:45 — REGNUM Подмосковные «Химки» одержали победу над «ЦМОКИ-Минск» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счётом 94:80.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Химок» Девин Букер, набравший 22 очка. В составе белорусского клуба наибольшую результативность показал защитник Доминес Барнетт, набравший 17 очков.

На сегодняшний день «Химки» занимают первое место в турнирной таблице Единой лиги, на счету команды 29 очков после 15 матчей. «ЦМОКИ-Минск» идёт на 13-м месте с 18 очками.

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