Мадрид, , 17:10 — REGNUM Мадридский «Атлетико» сыграл вничью с «Леганесом» в матче 21-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счётом 0:0.

Футболисты «Атлетико» владели территориальным преимуществом, 14 раз пробили по воротам, из которых три пришлись в створ. У «Леганеса» процент точности был выше — четыре удара в створ из 10. Тем не менее, команды так и не смогли распечатать ворота друг друга.

На 93-й минуте «Леганес» остался в меньшинстве после удаления вратаря Ивана Куэльяра.

На сегодняшний день «Атлетико» занимает четвёртое место в чемпионате Италии, в активе команды 36 очков после 21 тура. «Леганес» идёт на 19-м месте с 15 очками.

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