Поклюка, Словения, , 16:40 — REGNUM Французский биатлонист Кентен Фийон Майе выиграл масс-старт на шестом этапе Кубка мира в Поклюке (Словения). Он прошёл дистанцию в 15 км за 26 минут 21,5 секунд, допустив один промах на четырёх огневых рубежах.

Вторым стал немецкий спортсмен Бенедикт Долль, отставший от победителя на 10 секунд и также допустивший один промах. Замкнул тройку норвежец Йоханнес Бё с отставанием 10,3 секунды и двумя промахами.

Из российских биатлонистов лучшим стал Матвей Елисеев, занявший 11-е место.

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