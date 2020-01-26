Мельбурн, Австралия, , 16:02 — REGNUM Швейцарский теннисист Рождер Федерер победил представителя Венгрии Мартона Фучовича в матче четвертого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего в Мельбурне.

Швейцарец одолел венгра в четырёх сетах со счетом 4:6, 6:1, 6:2, 6:2. Соперники провели на корте 2 часа 11 минут.

За это время Федерер, являющийся третьей ракеткой мира, пять раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и смог реализовать 7 брейк-пойнтов. Его оппонент, находящийся на 67-м месте рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), подал навылет один раз, также один раз ошибся при подаче и смог реализовать 2 брейка.

Отметим, соперником Федерера в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису станет 100-я ракетка мира американец Теннис Сандгрен, который ранее уверенно обыграл представителя Италии Фабио Фоньини в матче 1/8 финала Australian Open.