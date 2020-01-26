Берлин, , 15:51 — REGNUM Российская лыжница Наталья Непряева стала победительницей в финале спринта классическим стилем на этапе Кубка мира в Оберстдорфе (Германия).

Победное время российской лыжницы составило 3 минуты 27,08 секунды.

Второе место заняла представительница Словении Анамария Лампич, которая отстала от победительницы на +0,26 секунды. Третье заняла Джессика Диггинс из США, которая финишировала, отстав от лидера на +2,44 секунды.

Другие спортсменки из России либо вылетели на стадии четвертьфинала, либо не смогли преодолеть рубеж квалификации.

Отметим, следующий этап мирового первенства состоится в Швеции 8−9 февраля.