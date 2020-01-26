Сигулда, , 15:51 — REGNUM Российский саночник Роман Репилов выиграл серебро на этапе Кубка мира по санному спорту, проходящему в Сигулде (Латвия).

Первое место на соревнованиях выиграл представитель Германии Йоханнес Людвиг, показавший итоговый результат 1 минута 37,246 секунды.

Второй результат Романа Репилова составил 1 минуту 37,263 секунды.

Третьим финишировал Давид Гляйршер из Австрии, показавший результат 1 минута 37,268 секунды.

Ещё три российских саночника вошли в лучшую десятку: Семен Павличенко занял пятое место (1 минута 37,424 секунды), Максим Аравин — шестое (1 минута 37,486 секунды) и Александр Горбацевич — десятое (1 минута 37,632 секунды).

Отметим, также Роман Репилов сохранил свое лидерство в общем зачете, набрав в общей сумме 621 очков. Вторым идет представитель Италии Доминик Фишналлер с 510 очками, третьим — австриец Йонас Мюллер с 437 очками.