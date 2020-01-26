Манчестер, Великобритания, , 14:46 — REGNUM Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» продолжает пытаться приобрести в свой состав хавбека лиссабонской команды «Спортинг» Бруно Фернандеша. Об этом 26 января сообщает The Sun.

По данным источника, руководство «МЮ» намерено продолжить переговоры по возможности трансфера 25-летнего футболиста.

При этом, несмотря на то, что отношения между манчестерским клубом и агентом игрока Жорже Менешем ухудшились в последнее время, в «МЮ» надеются получить у последнего снижение комиссионной суммы за покупку футболиста.

Также известно, что ранее «МЮ» не стал доводить до конца переговоры о Бруно Мендеше из-за высокой стоимости, выставляемой «Спортингом» на футболиста — €80 млн.

Отметим, в нынешнем сезоне Бруно Фернандеш сыграл в составе «Спортинга» в 27 матчах и отметился в них 15 голами и 14 результативными передачами.