Валенсия, Испания, , 14:36 — REGNUM Футбольный клуб «Валенсия» дал свой комментарий относительно возможного в скором времени ухода из команды нападающего Родриго Морено. Об этом 26 января рассказал директор по коммуникациям команды из Валенсии Роман Бейвер.

«Мы должны быть готовы к возможному уходу Родриго», — приводит слова Бейвера Mundo Deportivo.

Также он напомнил, что в минувшем году футболистом интересовались другие клубы и это же происходит и теперь, так как Родриго Морено является хорошим футболистом.

Отметим, Родриго Морено играет в составе «Валенсии» с 2014 года и в нынешнем сезоне выступил в составе клуба в 18 матчах, в которых отметился двумя голами.