Лиссабон, , 14:34 — REGNUM Футбольный клуб «Монако» проявляет интерес к аргентинскому полузащитнику лиссабонской команды «Спортинг» Маркосу Акунье. Об этом 26 января сообщает A Bola.

По данным источника, в настоящее время переговоры о возможности трансфера 28—летнего игрока находятся в активной стадии и потому футболист может перейти в состав «Монако» уже нынешней зимой.

Отметим, летом минувшего года возможностью трансфера Акунья интересовался санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит», однако тогда стороны не смогли договориться о цене футболиста.

Напомним, в нынешнем сезоне Маркос Акунья сыграл за «Спортинг» в 24 матчах и отметился в них 2 голами и одной результативной передачей.