Мельбурн, Австралия, , 14:23 — REGNUM Американский теннисист Теннис Сандгрен обыграл представителя Италии Фабио Фоньини в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящему в Мельбурне.

Американец одолел итальянца в четырех сетах со счетом 7:6 (7:5), 7:5, 6:7 (2:7), 6:4.

Противостояние продолжалось в течение 3 часов 27 минут.

За это время Сандгрен, являющийся 100-й ракеткой мира, подал навылет 21 раз, два раза ошибся при подаче и смог реализовать все 5 брейк-пойнтов. Его оппонент, занимающий 12-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), 8 раз подал навылет, опустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 из 8 брейков.

Отметим, соперником Сандгрена в матче четвертьфинала на Australian Open станет победитель противостояния между Мартоном Фучовичем из Венгрии и Роджером Федерером из Швейцарии.