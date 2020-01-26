Лондон, , 14:13 — REGNUM Лондонский футбольный клуб «Тоттенхэм» намерен заполучить в свой состав уже этой зимой валлийского форварда мадридской команды «Реал» Гарета Бэйла. Об этом 26 января сообщает Daily Express.

По данным источника, два клуба уже начали переговоры о возможном трансфере 30-летнего футболиста.

При этом Бэйл» уже выступал в составе «Тоттенхэма» до своего перехода в «Реал» с 2007 по 2013 год. Примерная трансферная стоимость футболиста оценивается в €40 млн, его текущий контракт рассчитан до лета 2022 года.

Отметим, в нынешнем сезоне Гарет Бэйл сыграл за «Реал» в 12 матчах и отметился в них 2 мячами и 5 результативными передачами.