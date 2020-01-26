Мельбурн, Австралия, , 14:12 — REGNUM Теннисистка из Австралии Эшли Барти одержала верх над представительницей США Элисон Риск в матче четвёртого раунда Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open), проходящем в Мельбурне.

Австралийка обыграла американку в трех сетах со счетом 6:3, 1:6, 6:4.

Спортсменки провели на корте 1 час 36 минут.

За это время Барти, являющаяся в настоящее время первой ракеткой мира, 4 раза подала навылет, один раз ошиблась при подаче и смогла реализовать 4 из 6 возможных брейк-пойнтов. Её оппонентка, находящаяся на девятнадцатом месте рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), подала навылет 2 раза, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 из 5 брейков.

Отметим, соперницей Эшли Барти в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису станет седьмая ракетка мира и действующая победительница чемпионата — чешская теннисистка Петра Квитова.