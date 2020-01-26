Лос-Анджелес, США, , 12:23 — REGNUM Канадская боец смешанного стиля (ММА) Крис Сайборг оказалась сильнее представительницы Бразилии Джулии Бадд, являвшейся действующей чемпионкой промоушна Bellator, на турнире Bellator 238, проходившем в Инглвуде (пригород Лос-Анджелеса, США).

Крис Сайборг сразу взяла инициативу в поединке в свои руки и уверенно довела его до конца, победив свою оппонентку техническим нокаутом в четвёртом раунде боя.

По итогам этой победы Сайборг стала чемпионкой Bellator в полулёгком весе, причем данный поединок был для неё дебютом в данном промоушне.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российский боец смешанного стиля (ММА) Вадим Немков проведет свой следующий бой на турнире Bellator 243, который должен состояться в Сан-Хосе 9 мая нынешнего года, с американцем Райаном Бейдером за титул чемпиона Bellator в полутяжёлом весе.