Манчестер, Великобритания, , 12:22 — REGNUM В руководстве футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» рассматривают вариант с отставкой нынешнего главного тренера команды Уле-Гуннара Сульшера. Об этом 26 января сообщает Daily Mail.

По информации источника, норвежский специалист может быть уволен с занимаемой им должности в случае, если команда под его руководством по итогам нынешнего сезона не сможет улучшит свои нынешние результаты.

При этом в качестве главного кандидата на пост главного наставника «МЮ» в этом случае рассматривается нынешний главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Сатугейт, который может быть на нее назначен только по итогам чемпионата Европы 2020 года.

Отметим, по прошествии 24 туров нынешнего чемпионата английской Премьер-лиги «МЮ» находится на пятой строчке турнирной таблицы с 34 очками в активе.