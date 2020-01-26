Сан-Хосе, США, , 11:43 — REGNUM Российский боец смешанного стиля (ММА) Вадим Немков проведет свой следующий бой на турнире Bellator 243, который должен состояться в Сан-Хосе 9 мая нынешнего года, с американцем Райаном Бейдером за титул чемпиона Bellator в полутяжёлом весе. Об этом 26 января сообщает MMA Fighting.

Отметим, предыдущем бою Немков одолел удушающим приемом в октябре 2019 года бразильца Рафаэль Карвальо на турнире, проходившем в Милане. Всего в активе российского бойца на данный момент четыре поединка в Bellator и во всех четырех он выиграл.

Напомним, последний поединок Райана Бейдера в сентябре 2019 годы был признан несостоявшимся, а свой последний поединок в полутяжелом весе американец провёл летом 2017 года.