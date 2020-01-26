Нью-Йорк, США, , 10:57 — REGNUM Американский боксер Дэнни Гарсия, являющийся экс-чемпионом мира в полусреднем весе по версии нескольких организаций, одержал верх над представителем Украины Иваном Редкачом в бою за звание обязательного претендента на чемпионский пояс Всемирного боксёрского совета (WBC) в полусреднем весе. Поединок проходил на ринге Barclays Arena в Нью-Йорке.

Американец выглядел сильнее и ещё до поединка считался его фаворитом, при этом нанеся противнику рассечения на оба глаза по ходу боя.

По итогам всех заявленных двенадцати раундов судьи единогласным решением присудили победу американцу со счетом 117:111, 117:111, 118:110.

Отметим, эта победа стала 35-й для Дэнни Гарсии (21 — нокаутом) при двух поражениях. Для Ивана Редкача данное поражение стало четвертым при 23 победах (18 — нокаутом) и одной ничьей.