Торонто, Канада, , 10:45 — REGNUM Чешский нападающий хоккейного клуба «Бостон Брюинз» Давил Пастрняк признан самым ценным игроком Матча всех звёзд в нынешнем регулярном сезоне североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Пастрняк стал самым ценным игроком Матча, несмотря на проигрыш команды Атлантического дивизиона в финале звездного уикенда Тихоокеанскому дивизиону.

Чешский хоккеист набрал 6 очков (4 шайбы + 2 результативные передачи) в Мачте всех звёзд, причем оформил хет-трик в полуфинальном матче и забил ещё одну шайбу в финале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее команда Тихоокеанского дивизиона обыграла команду Атлантического в финальной встрече Матча всех звёзд североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 5:4.