Роли, США, , 10:44 — REGNUM Американский боец смешанного стиля (ММА) Кёртис Блейдс победил Джуниора Дос Сантоса из Бразилии на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) FIGHT NIGHT 166, проходившем в Роли.

Американец сразу был несколько активнее в поединке и закончил бой уже во втором раунде, отправив своего оппонента в технический нокаут.

Отметим, эта победа стала для 28-летнего Кёртиса Блейдса тринадцатой при двух поражениях. Для 65-летнего Джуниора Дос Сантоса это поражение стало седьмым при двадцать одной победе.