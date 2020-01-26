Сент-Луис, США, , 10:23 — REGNUM Команда Тихоокеанского дивизиона обыграла команду Атлантического в финальной встрече Матча всех звёзд североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра состоялась на льду арены «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и закончилась со счётом 5:4 в пользу Тихоокеанского дивизиона.

В составе победителей шайбы забили Макс Пасиоретти («Вегас Голден Найтс»), Элиас Петтерссон («Ванкувер Кэнакс»), Леон Драйзайтль («Эдмонтон Ойлерз»), Конор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз») и Томаш Гертл (Сан-Хосе Шаркс»).

За Атлантический дивизион забивали Виктор Хедман («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Джонатан Юбердо («Флорида Пантерз»), Давид Пастрняк («Бостон Брюинз») и Тайлер Бертуцци («Детройт Ред Уингз»).

Российский голкипер Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»), выступавший в составе команды Атлантического дивизиона, смог сделать 7 сейвов в матче, что, однако, нес пасло его команду от поражения.

Напомним, ранее в полуфинале Тихоокеанский дивизион обыграл команду Центрального со счетом 10:5, а Атлантический обыграл Столичный со счетом 9:5.