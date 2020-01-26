Мельбурн, Австралия, , 10:06 — REGNUM Американская теннисистка Софья Кенин оказалась сильнее своей соотечественницы Кори Гауфф в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего в Мельбурне.

Кенин переиграла Гауфф в трех сетах со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:0.

Теннисистки провели на корте 2 часа 9 минут. За это время Кенин, являющаяся пятнадцатой ракеткой мира, один раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и смогла реализовать 5 из 12 возможных брейк-пойнтов. Ее соперница, занимающая 67-ю строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), 7 раз подала навылет, 7 раз ошиблась при подаче и смогла реализовать 1 из 4 брейков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее чешская теннисистка Петра Квитова обыграла греческую спортсменку Марию Саккари в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису.