Севилья, Испания, , 09:50 — REGNUM Аргентинский полузащитник футбольного клуба «Севилья» Эвер Банега перейдет в клуб «Аль-Шабаб» из Эр-Рияда после окончания нынешнего сезона. Об этом 26 января сообщает пресс-служба саудовского клуба.

По данным издания, по окончании нынешнего сезона также истечет срок контракт 31-летнего футболиста с «Севильей», после чего игрок перейдет в «Аль-Шабаб» на срок в три года.

Отметим, в нынешнем сезоне Эвер Банега, ранее игравший за «Валенсию» и «Интер», выступил за «Севилью» в двадцати трех матчах, в которых отметился 2 голами и 7 результативными передачами.