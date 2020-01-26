Кливленд, США, , 09:52 — REGNUM Баскетбольный клуб «Чикаго Буллз» переиграл команду «Кливленд Кавальерс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра состоялась на паркете площадки «Рокет Мортгедж Филдхаус» в Кливленде и закончилась со счетом 106:118 в пользу гостей.

Наиболее результативным игроком встречи оказался защитник «Буллз» Зак Лавин, который оформил в матче дабл-дабл с 44 очками и 10 подборами.

У «Кливленда» самым результативным стал форвард Кевин Лав, также оформивший в игре дабл-дабл с 20 очками и 11 подборами.

Отметим, данная победа стала для «Чикаго» четвертой за последние семь игр текущего регулярного сезона НБА. Для «Кливленда» данное поражение стало седьмым подряд.