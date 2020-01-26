Мельбурн, Австралия, , 09:12 — REGNUM Чешская теннисистка Петра Квитова обыграла греческую спортсменку Марию Саккари в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего в Мельбурне.

Чешка обыграла гречанку в трех сетах со счетом 6:7 (4:7), 6:3, 6:2.

Спортсменки провели на корте 2 часа 12 минут. За это время Квитова, являющаяся восьмой ракеткой мира, подала навылет 5 раз, 6 раз ошиблась при подаче и смогла реализовать 8 брейк-пойнтов. Её оппонентка, занимающая 23-й место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), 3 раза подала навылет, также 6 раз ошиблась при подаче и реализовала 4 брейка.

Отметим, соперницей Квитовой в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии по теннису станет победительница противостояния между представительницей Австралии Эшли Бартон и американкой Элисон Риске