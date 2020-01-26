Севилья, Испания, , 08:49 — REGNUM Футбольный клуб «Севилья» уверенно обыграл с нулевым счетом команду «Гранада» в матче двадцать первого тура испанской Примеры.

Игра прошла на поле стадиона «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье и закончилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Голами в составе победителей отметились нидерландский форвард клуба Люк де Йонг (11-я минута) и испанский нападающий команды Нолито (34-я).

Отметим, по итогам встречи «Севилья» набрала 38 очков, что позволило ей занять третье место турнирной таблицы испанской Примеры. У «Гранады» 27 очков и двенадцатое место.