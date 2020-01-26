Будапешт, , 08:46 — REGNUM Российская женская сборная команда по водному поло уступила команде Италии в финальном матче чемпионата Европы (ЧЕ) и выиграла серебряные медали турнира, проходившего в Будапеште.

Российские ватерполистки по ходу матча имели все шансы победить, ведя в счёте и один раз даже с разницей в два мяча (10:8), однако в последней четверти матча ими было допущено несколько ошибок, из-за чего итальянки выиграли с минимальным преимуществом со счетом 12:13.

Отметим, это первый с 2010 года выход женской сборной России по водному поло в финал европейского первенства и по итогам турнира команда завоевала путевки на летние Игры 2020 года в Токио.