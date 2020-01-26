Брага, Португалия, , 08:45 — REGNUM Футбольный клуб «Брага» нанес поражение с минимальным счетом команде «Порту» в матче финала Кубка португальской лиги.

Игра прошла на поле стадиона «AXA — Мунисипал-ди-Брага» в Браге и закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного во встрече мяча стал нападающий «Браги» Рикарду Орта, который отличился под самый занавес матча на 90+5-й минуте и этим принес победу своей команде.

Отметим, это второй выигрыш «Браги» Кубка португальской лиги, ранее она выигрывала данный трофей в 2013 году. При этом «Порту» выходит в финал данного турнира и проигрывает в нем уже четвёртый раз, ни разу не выиграв Кубок.