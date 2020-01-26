Детройт, США, , 08:31 — REGNUM Баскетбольный клуб «Бруклин Нетс» обыграл в овертайме команду «Детройт Пистонз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра проходила на паркете площадки «Литтл Сизарс-арена» в Детройте и закончилась в овертайме со счетом 111:121 в пользу гостей.

Наиболее результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг, в активе которого 45 очков в матче.

У «Детройта» самым результативным стал разыгрывающий Деррик Роуз, набравший во встрече 27 очков.

Отметим, данная победа прервала у «Бруклина» серию из пяти подряд поражений в текущем регулярном сезоне НБА. Для «Детройта» данное поражение стало четвертым в последних семи матчах.