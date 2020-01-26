Турин, Италия, , 08:22 — REGNUM Футбольный клуб «Аталанта» нанес сокрушительное поражение с нулевым счетом команде «Торино» в матче двадцать первого тура итальянской футбольной Серии А.

Игра состоялась на поле стадиона «Олимпико ди Торино» в Турине и закончилась разгромом хозяев со счетом 0:7.

Голами в составе «Аталанты» отметились оформивший в матче хет-трик словенский хавбек команду Йосип Иличич (17-я, 53-я и 54-я минута), немецкий защитник Робин Гозенс (29-я), колумбийский форвард Дуван Сапата (45+1-я с пенальти) и оформивший в матче дубль колумбийский нападающий Луис Мурьель (86-я с пенальти, 88-я).

Отметим, по итогам матча в активе «Аталанты» стало 38 очков, клуб находится на четвертом месте турнирной таблицы итальянской Серии А. У «Торино» 27 очков и десятое место.