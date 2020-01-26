Реймс, Франция, , 08:12 — REGNUM Футбольный клуб «Метц» обыграл с минимальным счетом команду «Реймс» в матче двадцать первого тура французской футбольной Лиги 1.

Игра прошла на поле стадиона «Огюст Делоне II» в Реймсе и закончилась со счетом 0:1 в пользу гостей.

Автором единственного во встрече мяча стал камерунский нападающий «Метца» Хабиб Диалло, который отличился уже на 3-й минуте встречи.

Отметим, по итогам матча «Метц» набрал 23 очка и поднялся на шестнадцатую строчку турнирной таблицы Лиги 1. У «Реймса» 29 очков и десятое место.