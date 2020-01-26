Солт-Лейк-Сити, США, , 07:42 — REGNUM Баскетбольный клуб «Юта Джаз» переиграл команду «Даллас Маверикс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра прошла на паркете площадки «Вивинт Смарт Хоум Арена» в Солт-Лейк-Сити и закончилась победой хозяев со счетом 112:107.

При этом наиболее результативным игроком встречи стал словенский разыгрывающий «Маверикс» Лука Дончич, который набрал 25 очков и сделал 7 результативных передач за игру.

У «Юты» самым результативным стал защитник Донаван Митчелл, в активе которого также 25 очков в матче.

Отметим, данная победа стала для «Юты» четвертой подряд в последних пяти матчах текущего регулярного сезона НБА. Для «Далласа» данное поражение стало вторым в последних семи играх.