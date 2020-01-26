Мадрид, , 07:34 — REGNUM 25 января на стадионе «Месталья» в Валенсии (Испания) в рамках 21-го тура регулярного сезона испанской Примеры 2019/20 был разыгран центральный матч дня между командами «Валенсия» и «Барселона». Противостояние завершилось уверенной победой «летучих мышей».

Лучшим игроком матча с оценкой 7.78 стал лидер сборной Аргентины Лионель Месси, совершивший 6 успешных обводок и нанесший 11 ударов по воротам хозяев. Точность передач полузащитника составила 86%.

«Барселона» с 43-мя баллами временно осталась на первой позиции. «Валенсия», набрав 34 очка, обошла «Хетафе» и поднялась на 5-ю строчку.

Статистика матча («Валенсия"/"Барселона»)

Удары 6/14

Удары в створ 5/5

Владение мячом 27%/73%

Фолы 13/16

Угловые 2/0

WhoScored 6.95/6.43

Составы на матч:

«Валенсия»: Доменек, Паулиста, Гайа, Васс, Гарай, Кондогбья, Солер, Коклен, Торрес, Гамейро, Гомес.

Запас: Коста (↑ 80), Мангала, Каншэн, Родриго (↑ 59), Собрино (↑ 90), Риверо, Эскердо.

Главный тренер: Альберт Селадес.

«Барселона»: тер Штеген, Пике, Роберто, Умтити, Бускетс, Артур, Альба, де Йонг, Фати, Месси, Гризманн.

Запас: Семеду, Ракитич (↑ 85), Лангле, Видаль (↑ 56), Фирпо, Пенья, Колладо (↑ 85).

Главный тренер: Кике Сетьен.

Бригада арбитров: Хесус Гил | Анхель Невадо Родригес | Хавьер Мартинес Николас | Рубен Марин.

Желтые карточки: Пике — 10, Умтити — 43, Бускетс — 52, Коклен — 54.

Забитые мячи: Хорди Альба (автогол) 48 — 1:0, Максимилиано Гомес (Ферран Торрес) 77 — 2:0.