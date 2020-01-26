Сент-Луис, США, , 07:37 — REGNUM Команда Столичного дивизиона уступила команде Атлантического в полуфинальной игре Матча всех звёзд североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра состоялась на льду арены «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и закончилась со счётом 9:5и в пользу Атлантического дивизиона.

В составе победителей голами отметились оформивший в матче хет-трик Давид Пастрняк («Бостон Брюинз) и сделавший одну результативную передачу, также оформивший хет — трик Энтони Дюклер («Оттава Сенаторз»), ещё по голу забили Виктор Хедман («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Ши Уэббер («Монреаль Канадиенс») и Джонатан Юбердо («Флорида Пантерз»).

У их оппонентов шайбы на свой счет записали Джон Карлсон («Вашингтон Кэпиталз»), оформивший в матче дубль Нико Хишир («Нью-Джерси Девилз»), Ти Джей Оши («Вашингтон Кэпиталз») и Сет Джонс («Коламбус Блю Джекетс»).

Российский голкипер Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг») вышел на лед в начале второго периода и смог отразить 6 из 7 бросков по своим воротам.

Соперник Атлантического дивизиона определится в матче между командами Тихоокеанского и Центрального дивизионов.