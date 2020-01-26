Рига, , 07:26 — REGNUM 25 января в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги рижское «Динамо» приняло самый восточный клуб лиги «Адмирал» из Владивостока. Встреча прошла при шести тысячах зрителей «Арены Рига» и завершилась победой гостей в результате серии буллитов — 2:1.

Счет встречи был быстро открыт нападающим «Адмирала» Денисом Вихаревым на 4-й минуте первого периода. 27-летний игрок отличился с передачи Шона Лалонда, забросив 15-ю шайбу в этом сезоне. Форвард является вторым бомбардиром команды, набрав 32 (15+17) очка за 43 матча чемпионата.

Единственную шайбу «рижан» забросил словацкий новичок команды защитник Марек Далога на 14-й минуте заключительного периода. Экс-игрок чешской «Спарты» набрал свой второй результативный балл за клуб, проведя в свитере «динамовцев» 11 матчей.

В серии буллитов сильнее оказались гости. Победный буллит на свой счет записал лучший бомбардир «Адмирала» Мартин Бакош, прервав четырехматчевую проигрышную серию клуба.

На данный момент «Адмирал» находится на 9-м месте турнирной таблицы Восточной конференции, набрав 52 балла за 50 игр чемпионата. Тем временем рижское «Динамо» сводит концы с концами, деля последнюю строчку Запада с другим «Динамо», минским. Обе команды имеют на своем счету по 34 очка.