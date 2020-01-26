Монако, , 07:16 — REGNUM Футбольный клуб «Страсбург» переиграл команду «Монако» в матче двадцать первого тура французской футбольной Лиги 1.

Игра прошла на поле стадиона «Луи II» в Фонвьее и закончилась в пользу гостей со счетом 1:3.

В составе победителей голами отличились нападающий Людовик Ажорк (40-я минута) Адриен Томассон (66-я) и сербский защитник «Страсбурга» Стефан Митрович (74-я).

Автором единственного мяча «Монако», который стал «голом престижа», стал черногорский нападающий клуб Стеван Йоветич, отличившийся на 86-й минуте встречи.

Отметим, по итогам встречи «Страсбург» набрал 30 очков, что позволяет ему занимать седьмое место в турнирной таблице Лиги 1. У «Монако» 12 очков и двенадцатое место.