Грац, Австрия, , 07:16 — REGNUM Все три первых призовых места в одиночном женском разряде на чемпионате Европы, проходящем в Граце (Австрия), заняли российские фигуристки.

Первое место заняла Алёна Косторная, набравшая 155,89 балла за исполнение своей произвольной программы и в сумме за две программы — 240,81 балла.

Второе у Анны Щербаковой, фигуристка, упавшая со своего сольного прыжка четверной лутц, набрала за произвольную программу 159,81 бала, однако в сумме набрала лишь 237,76 балла.

Третье — у Александры Трусовой, дважды упавшей в произвольной программе и набравшей 150,39 балла за произвольную программу и 225,34 балла в сумме.

Отметим, сборная России по фигурному катанию на нынешних соревнованиях чемпионата Европы, что является первым таким успехом российских фигуристов с 2006 года. Кроме Косторной, первые места выиграли Виктория Синицына и Никита Кацалапов в танцах на льду, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский в парном разряде, и Дмитрий Алиев в одиночном разряде у мужчин.