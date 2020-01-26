Пекин, , 02:43 — REGNUM Китайский суперкубок был отложен в связи со вспышкой новой коронавирусной пневмонии, сообщили 25 января в Китайской футбольной ассоциации (CFA).

Открытие китайского футбольного сезона было запланировано игрой между клубами «Гуачжоу Эверградн Таобао» и «Шанхай Гринлэнд Шеньхуа» 5 февраля в городе Сучжоу на востоке Китая.

«В соответствие с требования препятствия распространению и сдерживания нового коронавируса, а также недопущения массового скопления населения, Китайская футбольная ассоциация после осторожного анализа и оценки решила отложить Суперкубок CFA 2020», — говорится в заявлении ассоциации.

О новых сроках игр будет заявлено после того, как ситуация с эпидемией коронавируса будет улажена, говорится в заявлении. Напомним, что уже от нового коранавируса в Китае умер 41 пациент, еще 1300 человек заразились в 30 регионах страны.