Москва, , 21:03 — REGNUM Нападающий сборной России Николай Комличенко, выступавший за чешскую команду «Млада Болеслав», подписал соглашение с московским футбольным клубом «Динамо». Об этом сообщает 25 января пресс-служба российского клуба.

«Вторым новичком зимней трансферной кампании «Динамо» стал … Николай Комличенко, — говорится в сообщении. — Соглашение с 24-летним футболистом рассчитано на 4,5 года».

Ранее ряд СМИ сообщал, что форвард Комличенко без каких-либо затруднений прошел медицинский осмотр перед своим возможным переходом в московский клуб.

Напомним, Комличенко в нынешнем сезоне сыграл за клуб «Млада Болеслав» в 15 матчах и отметился в них 10 голами.

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