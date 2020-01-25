Фрайбург, Германия, , 19:58 — REGNUM 25 января на стадионе «Шварцвальд-Штадион» во Фрайбурге (Германия) в рамках 19-го тура регулярного сезона Бундеслиги 2019/20 был разыгран матч между командами «Фрайбург» и «Падерборн-07». Противостояние завершилось сенсационной победой гостей.

Лучшим игроком встречи по версии портала whoscored был признан 23-летний марокканский полузащитник Абдельхамид Сабири, выигравший две воздушные дуэли, совершивший три успешные обводки и три отбора. Точность передач футболиста составила 81%.

«Падерборн-07» набрал 15 очков и выбрался с последней строчки, обойдя «Фортуну» из Дюссельдорфа. «Фрайбург» с 29-ю баллами временно остался на 7-м месте.

Статистика матча («Фрайбург"/"Падерборн-07»)

Удары 21/17

Удары в створ 8/3

Владение мячом 57%/43%

Фолы 11/7

Угловые 6/6

WhoScored 6.44/6.96

Составы на матч:

«Фрайбург»: Шволов, Гульде, Хайнц, Кох, Абраши, Шмид, Хаберер, Гюнтер, Хеллер, Петерсен, Чханхун.

Запас: Линхарт, Шлоттербек, Франц, Вальдшмидт (↑ 70), Боррьелло, Саллай, Флеккен, Хефлер (↑ 56), Грифо (↑ 46).

Главный тренер: Кристиан Штрайх.

«Падерборн-07»: Цингерле, Штродьек, Шонлау, Янс, Коллинз, Гьясула, Сабири, Василиадис, Прегер, Србены, Антви-Аджей.

Запас: Хунемайер (↑ 75), Фридьонссон, Михель, Хут, Капич, Дрэгер, Мамба, Цолински (↑ 88), Хольтманн (↑ 62).

Главный тренер: Штеффен Баумгарт.

Бригада арбитров: Кристиан Дингерт | Тобиас Христ | Тимо Герах | Николас Винтер.

Желтые карточки: Гьясула — 14, Коллинз — 29, Хеллер — 31, Хаберер — 83, Хайнц — 85, Вальдшмидт — 90.

Красные карточки: Коллинз — 59.

Забитые мячи: Кристофер Антви-Аджей 48 — 0:1, Абдельхамид Сабири (пенальти) 84 — 0:2.