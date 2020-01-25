Берлин, , 19:54 — REGNUM 25 января на стадионе «Ан дер Альтен Ферстерай» в Берлине (Германия) в рамках 19-го тура Бундеслиги регулярного сезона 2019/20 был разыгран матч между командами «Унион Берлин» и «Аугсбург». Противостояние завершилось уверенной победой хозяев.

«Унион Берлин» одержал 7-ю победу в сезоне, набрал 23 очка, обошел «Аугсбург» и «Герту» и поднялся на 11-ю позицию. «Аугсбург» с тем же количеством баллов опустился на двенадцатое место.

Невен Суботич с оценкой 8.06 стал самым ценным игроком встречи, забив победный мяч, совершивший две успешные обводки и два отбора. Точность передач серба составила 60%.

Статистика матча («Унион Берлин"/"Аугсбург»)

Удары 12/22

Удары в створ 3/7

Владение мячом 47%/53%

Фолы 18/9

Угловые 4/5

WhoScored 7.00/6.44

Составы на матч:

«Унион Берлин»: Гикевич, Суботич, Фридрих, Шлоттербек, Ленц, Триммель, Андрих, Ингвартсен, Гентнер, Андерссон, Уджа.

Запас: Рьерсон (↑ 86), Полтер, Бюльтер (↑ 72), Малли, Хюбнер, Кроос (↑ 79), Беккер, Паренсен, Николас.

Главный тренер: Урс Фишер.

«Аугсбург»: Коубек, Гауэлеу, Едвай, Удуохай, Макс, Хедира, Байер, Варгас, Рихтер, Хан, Нидерлехнер.

Запас: Луте, Лихштайнер, Педерсен, Сухи, Моравек, Саренрен-Баце, Груэсо, Финнбогасон (↑ 77), Ловен (↑ 70).

Главный тренер: Мартин Шмидт.

Бригада арбитров: Бибиана Штайнхаус | Марк Борш | Марсель Унгер | Флориан Хефт.

Желтые карточки: Гауэлеу — 45, Шлоттербек — 67, Суботич — 68, Гентнер — 70, Андрих — 74.

Забитые мячи: Невен Суботич 47 — 1:0, Маркус Ингвартсен (Роберт Андрих) 61 — 2:0.